إيهاب جلال: غياب صلاح أمين أثّر على النجوم نفسيا.. والمصري محظوظ بتوقيت الهدف

شكَر إيهاب جلال المدير الفني للمصري، لاعبيه عقب الفوز على النجوم بهدف دون رد في الدوري المصري.

المصري تخطى مضيفه النجوم في ملعب الجيش بمحافظة السويس، في الجولة 23 من الدوري، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة. (طالع التفاصيل)

وقال جلال بعد اللقاء عبر أون سبورت: "أشكر كل اللاعبين على الأداء، لم نسجّل في الشوط الأول ولكني لم أكن قلقا، الفريق استحق هذا الانتصار".

Inject this into my veins! https://t.co/Q5r5wCHMJb — Football Palestine (@FutbolPalestine) February 22, 2019

جلال شدد على قوة المنافس: "النجوم فريق مميز، فاز في مباريات سابقة أمام أندية قوية".

هل استفاد المصري من غياب صلاح أمين هداف النجوم بسبب الإيقاف؟

جلال أجاب: "ربما أثّر هذا الغياب على النجوم نفسيا، هو لاعب كبير، ولكننا نواجه فريقا محترما قدّم مباراة مميزة".

وعن أهداف المصري في الدوري: "الظفر بالنقاط الثلاث في هذه المباراة مريح للفريق، ولكن لا نفكر في أمر الترتيب، المراكز متقاربة جدا من الرابع حتى الأخير، نريد الفوز في كل المباريات، وروح الفريق صارت أفضل لدرجة أن لاعبين أساسيين خرجوا من التشكيلة بشكل طبيعي".

ويكشف جلال عن كواليس تبديلاته: "كنا على وشك إجراء استبدالين هجوميين قبل الهدف مباشرة، ولكن قررنا الانتظار حتى انتهاء الهجمة، ولحسن حظنا سُجل الهدف وبالتالي غيّرنا خططنا ودفعنا بـ حسين رجب لمزيد من التأمين الدفاعي".