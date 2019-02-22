دربي مكة بطابع مصري.. مؤمن خارج الصورة وجمعة يصطدم بـ ميدو وعواد
الجمعة، 22 فبراير 2019 - 19:08
كتب : FilGoal
يتواصل غياب المصري مؤمن زكريا عن قائمة فريقه أُحد في مواجهة الوحدة، بالجولة 21 من الدوري السعودي.
مؤمن زكريا
النادي : أحد
زكريا المنضم لـ أحد على سبيل الإعارة من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لم يظهر في أي مباراة لفريق مكة المكرّمة حتى الآن.
فيما يتواجد المهاجم أحمد جمعة المعار من المصري، إذ شارك في 3 مباريات سابقة وسجّل هدفا.
تشكيلة #أحد أمام “ الوحدة ” #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان #كلنا_أحد pic.twitter.com/gMA4c5vczK— نادي أُحـد (@OHOD1936) February 22, 2019
وفي الجهة الأخرى، الوحدة صاحب الأرض يدخل المباراة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو، في حضور محمد عواد بحراسة المرمى، وغياب كابونجو كاسونجو للإصابة.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة 21#الوحدة_أحد
تشكيلة الوحدة pic.twitter.com/lWjape5pQz— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 22, 2019
الوحدة يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة، فيما يصارع أحد للخروج من المركز 16 –الأخير-، إذ يمتلك 12 نقطة فقط.