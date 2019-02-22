دربي مكة بطابع مصري.. مؤمن خارج الصورة وجمعة يصطدم بـ ميدو وعواد

يتواصل غياب المصري مؤمن زكريا عن قائمة فريقه أُحد في مواجهة الوحدة، بالجولة 21 من الدوري السعودي.

زكريا المنضم لـ أحد على سبيل الإعارة من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لم يظهر في أي مباراة لفريق مكة المكرّمة حتى الآن.

فيما يتواجد المهاجم أحمد جمعة المعار من المصري، إذ شارك في 3 مباريات سابقة وسجّل هدفا.

وفي الجهة الأخرى، الوحدة صاحب الأرض يدخل المباراة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو، في حضور محمد عواد بحراسة المرمى، وغياب كابونجو كاسونجو للإصابة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة 21#الوحدة_أحد تشكيلة الوحدة pic.twitter.com/lWjape5pQz — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 22, 2019

الوحدة يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة، فيما يصارع أحد للخروج من المركز 16 –الأخير-، إذ يمتلك 12 نقطة فقط.