تشيلسي يرفض قرار فيفا ويستأنف ضد حرمانه من قيد لاعبين

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رفضه التام لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر يوم الجمعة والذي يمنع الفريق من قيد لاعبين جدد لفترتين تعاقديتين.

ونشر تشيلسي بيانا قال فيه:"النادي يدحض بشكل قاطع قرار لجنة الانضباط التابعة لفيفا وسيستأنف ضد القرار".

"النادي يؤكد احترامه لعمل فيفا الهام والمتعلق بحماية القصر وتعاون النادي بشكل كامل مع فيفا خلال التحقيق".

"النادي محبط لرفض فيفا حجة النادي بشأن صحة التعاقد مع 29 لاعبا. تشيلسي التزم بالقواعد وقريبا سيستأنف لفيفا ضد القرار".

وبجانب العقوبة، فقد تم تغريم الفريق اللندني مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني على خلفية مخالفته قواعد الفيفا في التعاقد مع لاعبين قٌصر، مع منح الفريق مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه.

وأثبتت تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي استمرت لثلاث سنوات، وجود مخالفات في عقود نادي تشيلسي مع 29 لاعبا تقل أعمارهم عن 18 عاما في مخالفة للبند رقم (19) من قواعد الفيفا، من بينهم عقد بيرتراند تراوري اللاعب البوركيني في عام 2013 والذي يلعب حاليا في نادي ليون الفرنسي.

وكان تشيلسي قد أعلن تعاقده مع جونزالو إيجواين المهاجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة من يوفنتوس لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لموسم إضافي، مع ضم كريستيان بوليسيتش الموهبة الأمريكية من بروسيا دورتموند وإعارته للفريق الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، وهي الصفقة التي سيتمكن تشيلسي من استقطابها بشكل طبيعي رغم العقوبة بسبب إتمام إجراءاتها.

قرار الإيقاف عن التعاقدات الجديدة أيضا ربما يكون سببا في تعثر انتقال إيدين هازارد الجناح البلجيكي للفريق إلى ريال مدريد كما كان متوقعا، بجانب كونه فرصة للاستفادة من لاعبي الفريق المعارين للخارج، والذين وصل عددهم إلى 29 لاعبا.

وحسب BBC، فيحق لتشيلسي الاستئناف على العقوبة خلال ثلاثة أيام، مع منحه 90 يوما قبل إعلان القرار النهائي وتفعيل العقوبة، وسيحق للنادي بيع لاعبيه وفسخ العقود لكن لا يحق له ضم لاعبين جدد، ولا يشمل القرار فريق السيدات في النادي أو فريق الصالات.

وخلال فترة الـ90 يوما حال استئناف النادي، يحق لهم إبرام تعاقدات جديدة قبل إعلان القرار النهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن أندية مثل أتلتيكو مدريد ومالاجا الإسبانيين سبق وطُبق عليهما نفس العقوبة، بجانب حرمان ريال مدريد أيضا من التعاقدات لفترتي انتقالات قبل تخفيضها إلى فترة واحدة.

وسبق لتشيلسي نفسه التعرض للعقوبة ذاتها عام 2009 قبل أن يتم تخفيضها.

ولا يمر تشيلسي بأفضل فتراته في الأونة الأخيرة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في الدوري بستة أهداف مقابل لا شيء، ووسط أنباء حول اقتراب ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي للفريق من الرحيل.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.