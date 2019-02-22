هندرسون يتحدى: لا يوجد في ليفربول أرجوحة.. إذا التمست عذرا ستفقد كل شيء

شدد جوردان هندرسون قائد ليفربول على تركيز فريقه على مواصلة الفوز في الموسم الحالي أملا في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرا إلى أن جميع لاعبي النادي يعرفون ويدركون جيدا مدى صعوبة مهمتهم.

وقال هندرسون بكل جدية خلال حديثه مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"لا توجد أرجوحة بالمجان حين تلعب في ليفربول وليس من المفترض وجودها".

وواصل لاعب إنجلترا "لا أحد هنا يريد أن يكون في فريق غير مرشح للفوز، الكل يريد التوقعات للنادي بالفوز لأن هذا يعني أنك تؤدي بأفضل مستوى. علينا التعامل بهذه الطريقة في كل مباراة، أن الأهم هو الفوز. هكذا الأمر ببساطة. إذا بدأت تفكر أننا قريبا سنفوز بهذا أو ذاك ستفشل".

وأتم هندرسون "إذا التمست عذرا لن تحصل على شيء. نتطلع للمباريات ولا نبحث عن أعذار. أبدا".

يتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري برصيد 65 نقطة وللأخير الأفضلية بسبب فارق الأهداف لكنه خاض لقاء أكثر من الأول.

ويستطيع ليفربول التفرد بالصدارة يوم الأحد إذا استطاع الخروج بنقطة أو 3 من ملعب أولد ترافورد حيث مواجهته الصعبة أمام مانشستر يونايتد.

وبلغ الطموح أشده في ليفربول للفوز بالدوري الذي يغيب عن خزائن النادي منذ موسم 1989-1990.