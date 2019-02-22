ساري: تدريب روما مستحيل.. ولماذا ينتقدوننا ويشيدون بأرسنال؟

تعجب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي من تقارير زعمت أنه قد يدرب روما مشيرا إلى استحالة حدوث ذلك، ورد الإيطالي على منتقدي فريقه مذكرا إياهم بالموسم الذي يقدمه جاره اللندني نادي أرسنال.

وقال ساري لقناة بي.تي.سبورت عن تقارير تدريبه لروما:"بالتأكيد لا. لدي عقد مع تشيلسي في الموسم المقبل، لذا مستحيل أن أوقع على عقد مع روما. قرأت شيئا في صحيفة إيطالية عن عشاء مع فرانكو بالديني، أعتقد أن فرانكو في جنوب إفريقيا لذا صعب جدا أن نأكل سويا".

يقع ساري تحت ضغط كبير بسبب النتائج السلبية الأخيرة لتشيلسي والذي تلقى خسارة مذلة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-صفر وبعد أيام ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة في ملعبه بهدفين أمام مانشستر يونايتد.

ودافع ساري عن فريقه قائلا لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"أسمع الناس تثني على موسم أرسنال، لكنهم ليسوا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لديهم نفس عدد النقاط مثلنا في الدوري وبلغوا ثمن نهائي الدوري الأوروبي مثلنا. لا أفهم لماذا الناس تتعامل مع موسمنا بشكل سلبي ومع أرسنال على أنه استثنائي. صحيح أن موسمنا مر بفترات صعود وهبوط بالمستوى، بما فيها بعض العثرات القوية، لكن بالنظر إلى أنه موسمي الأول في الدوري وبالنظر إلى الجو المحيط، أعتقد أنه مقبول".

وأتم مدرب نابولي السابق "توليت مهمة فريق أنهى الدوري خامسا، وليس بطلا".

وهزم تشيلسي فريق مالمو السويدي بنتيجة 3-صفر يوم الخميس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي ويستعد لمواجهة سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد.