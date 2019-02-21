انتهت الدوري الأوروبي - تشيلسي (3) مالمو (0).. إنتر يتأهل وكوكا يودع

يلتقي تشيلسي مع مالمو السويدي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ويخوض محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" صدام قوي رفقة ناديه أولمبياكوس أمام دينامو كييف.

مباريات أخرى قوية في المسابقة تُلعب في نفس التوقيت، وFilGoalcom يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.

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تشيلسي مع مالمو (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

انتهت

ق84: هودسون أودوي يضيف الثالث للبلوز.

ق74: روس باركلي يضيف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

ق55: جيرووو يتقدم للبلوز إثر عرضية من ويليان من الجبهة اليسرى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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دينامو كييف وأولمبياكوس (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

انتهت

ق76: كوكا يهدر فرصة تسجيل التعادل والحارس يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: فران سول يتقدم لدينامو كييف إثر عرضية من الناحية اليسرى.

انطلاق اللقاء

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إنتر ورابيد فيينا (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

انتهت

ق87: ماتيو بوليتانو يسجل الرابع.

ق80: إيفان بيرسيتش يسجل الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18: أندريه رانوكيا يضيف الثاني للنيراتزوري.

ق11: ماتياس فيتشينو يسجل الأول لإنتر مستغلا كرة عرضية مرت قبل أن يسدد في المرمى مباشرة.

انطلاق اللقاء

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بنفيكا وجالاتا سراي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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باقي المباريات

جينك وسلافيا براج: 1-4

باير ليفركوزن وكراسنودار: 1-1

ريال بيتيس ورين: 1-3