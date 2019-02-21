فان دايك: أريد أن أصبح أسطورة لليفربول

الخميس، 21 فبراير 2019 - 17:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

شدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق "أشياء مذهلة" على أرض الملعب، ويساعده هو شخصيًا على تحقيق طموحه في ترسيخ مكانته كأحد أساطير النادي.

شارك المدافع الهولندي في 54 مباراة وسجل هدفين للريدز منذ انضمامه من صفوف ساوثامبتون في يناير عام 2018، ونصب نفسه كعنصر أساسي في فريق يورجن كلوب.

وعند سؤاله، كيف يود أن يتذكره المشجعون في المستقبل، أجاب فان دايك: "هذا سؤال صعب، لكن ربما أسطورة ليفربول. في هذه اللحظة، هذا شيء يتبادر إلى ذهني".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أريد تحقيق أشياء رائعة هنا. لدينا فريق رائع، لدينا كل شيء، لدينا كل الإمكانيات، ويجب علينا القيام بذلك. بالنسبة لنا، لدينا فريق يبلي بشكل جيد في الدوري إلى جانب مانشستر سيتي الذي يقوم بعمل رائع".

وأردف "نحن ننافسهم في الوقت الحالي وسنرى ما يحدث. أريد فقط أن أقدم كل شيء لدي لهذا النادي. لقد أرادوا جميعًا فدومي إلى هنا وأريد أن أرد لهم ذلك ونأمل أن نحقق أشياء عظيمة".

وأتم "قبل بدء التدريب مع الفريق، ذهبت مشاهدة المباراة ضد ليستر سيتي في ديسمبر 2017. كنت في غرفة مجلس الإدارة والتقيت بالعديد من الأساطير واللاعبين العظام الذين لعبوا لنادي عظيم. عندما تلعب في هذا النادي، ستكون دائمًا موضع ترحيب لأنك كنت جزءًا من العائلة. إنه أحد الأسباب التي دفعتني بالتأكيد للعب لصفوف هذا النادي".

فيرجيل فان دايك ليفربول

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