قائد ليفربول: كلوب سيكون حذرا في الدفع بتشامبرلين

يرى جوردن هندرسون قائد ليفربول أن ظهور أليكس أوكسليد-تشامبرلين في التدريبات هذا الشهر، يعطي دفعة معنوية لكل لاعبي الفريق في هذا الوقت الحساس من الموسم.

وشارك تشامبرلين في التدريبات مع الفريق في معسكر ماربيلا، على أن يواصل برنامجه التأهيلي أملا في المشاركة قريبا.

وقال هندرسون لموقع ناديه: "كان من الواضح أنها لحظة كبيرة للجميع، ولكنها أكيد أكبر بالنسبة له، خاصة وأنه عائد من إصابة قوية. لقد ترك الملعب منذ فترة. من الرائع عودته، فهو شخصية عظيمة ولاعب رائع، وعودته إضافة كبيرة لنا".

وأضاف "نأمل خلال الأسابيع المقبلة أن يواصل التقدم واستعادة لياقته البدنية. نتمنى أن يحصل على بعض الدقائق قبل نهاية الموسم. سيكون هذا بمثابة دفعة كبيرة للفريق".

ويغيب تشامبرلين عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الركبة أمام روما في دوري أبطال أوروبا، شهر أبريل الماضي.

وأوضح "يكون المدرب حذراً في التعامل مع اللاعبين العائدين من فترة غياب طويلة، وهو يعرف جيداً مدى صعوبة العودة. ظهر تشامبرلين بشكل جيد في التدريبات، وبدون شك سيراقبه المدرب عن كثب خلال الفترة المقبلة. هو لاعب رائع ومهم للفريق".

وأتم قائد ليفربول "عودته قبل نهاية الموسم ستكون بمثابة دفعة قوية".