تقرير: راشفورد.. حلم برشلونة المستحيل

الخميس، 21 فبراير 2019 - 15:06

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - توتنام

زعمت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يتمنى الحصول على اللاعب الشاب الموهوب ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد.

لكنها عنونت الخبر بـ"الحلم المستحيل"، وكتبت أن مسؤولي الفريق الكاتالوني يعلمون جيدا صعوبة إبرام هذه الصفقة.

وأشارت إلى أن التكلفة، في حال موافقة يونايتد على التفاوض، لن تقل عن 100 مليون يورو.

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لكنها قالت أيضا، إن يونايتد لن يفكر إطلاقا في التخلي عن نجمه البالغ عمره 21 عاما.

ولا يوجد شرط جزائي في عقد راشفورد الذي يمتد إلى 2020. وليونايتد الحق في تمديد العقد لموسم إضافي.

وانطلق اللاعب بعد تولي أولي جونار سولشاير تدريب الفريق وسجل 6 أهداف في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

راشفورد برشلونة

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