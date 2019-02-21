محدّث انتهت في الدوري – بتروجت (1) الإنتاج الحربي (0) نهاية المباراة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 14:55

كتب : FilGoal

بتروجيت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

في مباراة ركلات الجزاء والشباك الممزقة.. بتروجت يفشل في مغادرة القاع بتعادله مع الحدود محمد عودة لـ في الجول: مسؤولو بتروجت وعدوني بشأن مختلف حال البقاء.. وأقول لهم "سنلعب على مركز" وأخيرا.. بتروجت يفوز بعد 5 خسائر متتالية ضد دجلة في أولى مباريات محمد عودة استقالة مؤمن سليمان من تدريب بتروجت.. وعودة يخلفه في تدريب الفريق

نهاية المباراة

ق. 48 أحمد عفيفي يتقدم ويراوغ مهارة ثم يسدد لكن عبد الوهاب عنان مدافع الإنتاج ينقذ الكرة من على الخط.

ق. 46 جوووول أول لبتروجت عن طريق أحمد عبد الرحمن زولا. تمريرة رائعة من شكري نجيب، يقابلها زولا بلمسة تحت عامر عامر حارس الإنتاج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بدون أهداف

بداية المباراة

في الدوري بتروجت الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك يعلن أسعار تذاكر لقاء بترو أتليتكو وأماكن البيع 5 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (1) باتي (0).. صاروخية من جاكا والحارس يتألق 45 دقيقة | أوروبا
بعد سلسلة من البيانات.. إلى أين وصلت أزمة الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة 51 دقيقة | الدوري المصري
تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التعادل مع الجيش ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: سياسة الحساب بالقطعة انتهت في الزمالك.. ونتائج الخصوم لا تضغطنا ساعة | الدوري المصري
عودة: "سأصاب بالسكر" قبل حسم معركة الهبوط ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك