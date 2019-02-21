يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 48 أحمد عفيفي يتقدم ويراوغ مهارة ثم يسدد لكن عبد الوهاب عنان مدافع الإنتاج ينقذ الكرة من على الخط.

ق. 46 جوووول أول لبتروجت عن طريق أحمد عبد الرحمن زولا. تمريرة رائعة من شكري نجيب، يقابلها زولا بلمسة تحت عامر عامر حارس الإنتاج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بدون أهداف

بداية المباراة