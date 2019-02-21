رسميا - سان جيرمان ينهي تعاقده مع لاسانا ديارا بالتراضي

الخميس، 21 فبراير 2019 - 13:50

كتب : FilGoal

لاسانا ديارا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن فسخ تعاقده مع لاسانا ديارا لاعب خط وسط ريال مدريد السابق.

وأوضح النادي في بيانه يوم الخميس "توصل باريس سان جيرمان ولاسانا ديارا إلى اتفاق لإنهاء العقد الذي كان يجمعهما حتى 30 يونيو 2019".

وبذلك أصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي فريق بلا مقابل.

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في يناير 2018 ضم سان جيرمان اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف.

وكان لاسانا ديارا قد فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي في ديسمبر 2017 ليصبح حرا في الانتقال لأي فريق.

لاسانا ديارا (33 سنة) بدأ مع لوهافر قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ثم أرسنال ومنه إلى بورتسموث قبل أن يلتحق بريال مدريد ليخرج منه إلى أنجي ولوكومتيف موسكو الروسيين ثم مارسيليا وأخيرا الجزيرة.

وفاز لاسانا بكأس إنجلترا مرتين بواقع مرة مع تشيلسي ومثلها مع بورتسموث كما فاز بالدوري والكأس والسوبر المحلي في إسبانيا رفقة ريال مدريد.

لاسانا ديارا باريس سان جيرمان

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