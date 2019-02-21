نيمار إلى البرازيل لمواصلة علاجه

الخميس، 21 فبراير 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

نيمار - داني ألفيش

أفاد نادي باريس سان جيرمان أن مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيسافر إلى البرازيل لمواصلة علاجه من الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي.

وذكر النادي الباريسي في بيان "سيسافر نيمار إلى البرازيل يوم الخميس لمواصلة علاجه، الذي استهلّه في باريس وتابعه في برشلونة، تحت إشراف القسم الطبي التابع لنادي باريس سان جيرمان".

وأضاف "بهذه المناسبة، يشدد النادي مجدداً على دعمه الكامل لنيمار ويتمنى له الحفاظ على تصميمه القوي منذ بداية فترة العلاج".

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ويغيب أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ منذ 23 يناير الماضي حين أصيب في مباراة ناديه أمام ستراسبورج في كأس فرنسا.

وتعرض نيمار لإصابة قوية العام الماضي أبعدته عن الشهور الأخيرة من الموسم قبل أن يعود للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم.

ويغيب نيمار عن أهم مواجهتين لباريس خلال الموسم الجاري أمام مانشستر يونايتد بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبغياب نيمار لمدة شهرين ونصف - أي أن عودته ستكون في منتصف أبريل - فربما يلحق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تخطي مانشستر يونايتد.

فقد اقترب الفريق من تحقيق ذلك، بعد الفوز على يونايتد في إنجلترا بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ16.

نيمار باريس سان جيرمان

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