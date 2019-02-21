كاراجير: رحيل مورينيو عن يونايتد قد يفيد صلاح وماني

الخميس، 21 فبراير 2019 - 13:27

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

يرى جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق أن تغير أسلوب مانشستر يونايتد بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو قد يصب في مصلحة محمد صلاح وساديو ماني خلال مواجهة الفريقين يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاراجير لقناة فياسبورت:"أسلوب يونايتد الآن، يهاجمون حقا، متابعتهم شيقة. ربما يمنح هذا ليفربول مساحات أكبر في ملعب أولد ترافورد".

وواصل "حين لعب فريق مورينيو ضد ليفربول في أولد ترافورد كانت المساحة المتوفرة صغيرة جدا لماني وصلاح، وجدا صعوبة بالغة في آخر سنتين. ربما يتغير ذلك، ربما تكون مباراة مفتوحة أكثر".

أخبار متعلقة

باريس سان جيرمان ينهي تعاونه مع طيران الإمارات بطريقة أكثر سخرية.. رئيس ليفربول يرد على تهكم بايرن جودين وستيرلينج وتياجو ودونيير يتنافسون على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال مهاجم يوفنتوس: يمكننا قلب النتيجة على أتليتكو في الإياب

واستمر القائد الأسبق للفريق المكنى بـ ريدز "لكن سجل ليفربول فقير جدا في ملعب أولد ترافورد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، هذا شيء لابد أن يتغير. إذا حقق ليفربول نتيجة جيدة سيكون أمامه أسبوعا كبيرا، واتفورد ثم إيفرتون".

وأتم "مواجهة كبيرة أمام يونايتد، يتوقع فيها مانشستر سيتي أن يتعثر ليفربول. إذا فاز الأخير فسيوجه ضربة قوية لسيتي".

ويسير يونايتد بخطى ثابتة في الدوري مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير الذي فاز بثماني لقاءات ولم يخسر منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي.

بينما يأمل ليفربول انتزاع الفوز ليستعيد تصدره لترتيب البطولة التي لم يتوج بها منذ 1989-1990.

وفي آخر 5 لقاءات بين الفريقين في ملعب أولد ترافورد فاز يونايتد 3 مرات ولم يخسر.

محمد صلاح ماني ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

فان دايك: أريد أن أصبح أسطورة لليفربول 3 دقيقة | أوروبا
واقعة غريبة في الدوري المصري.. الحكم ينهي لقاء بتروجت والإنتاج ثم يعيد اللاعبين ويستكمل اللعب لدقيقة 4 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يعطل الإنتاج الحربي ويخرج من مراكز الهبوط بهدف زولا 23 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: الحديث عن عدم المشاركة في بطولات إفريقيا "ليس منطقيا" 28 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يتحدث عن ضغط أمرين قبل مواجهة مانشستر يونايتد 47 دقيقة | المحترفون
ولفرهامبتون يكشف لـ في الجول حقيقة رغبتهم لضم رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك