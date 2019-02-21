كاراجير: رحيل مورينيو عن يونايتد قد يفيد صلاح وماني

يرى جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق أن تغير أسلوب مانشستر يونايتد بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو قد يصب في مصلحة محمد صلاح وساديو ماني خلال مواجهة الفريقين يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاراجير لقناة فياسبورت:"أسلوب يونايتد الآن، يهاجمون حقا، متابعتهم شيقة. ربما يمنح هذا ليفربول مساحات أكبر في ملعب أولد ترافورد".

وواصل "حين لعب فريق مورينيو ضد ليفربول في أولد ترافورد كانت المساحة المتوفرة صغيرة جدا لماني وصلاح، وجدا صعوبة بالغة في آخر سنتين. ربما يتغير ذلك، ربما تكون مباراة مفتوحة أكثر".

واستمر القائد الأسبق للفريق المكنى بـ ريدز "لكن سجل ليفربول فقير جدا في ملعب أولد ترافورد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، هذا شيء لابد أن يتغير. إذا حقق ليفربول نتيجة جيدة سيكون أمامه أسبوعا كبيرا، واتفورد ثم إيفرتون".

وأتم "مواجهة كبيرة أمام يونايتد، يتوقع فيها مانشستر سيتي أن يتعثر ليفربول. إذا فاز الأخير فسيوجه ضربة قوية لسيتي".

ويسير يونايتد بخطى ثابتة في الدوري مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير الذي فاز بثماني لقاءات ولم يخسر منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي.

بينما يأمل ليفربول انتزاع الفوز ليستعيد تصدره لترتيب البطولة التي لم يتوج بها منذ 1989-1990.

وفي آخر 5 لقاءات بين الفريقين في ملعب أولد ترافورد فاز يونايتد 3 مرات ولم يخسر.