باريس سان جيرمان ينهي تعاونه مع طيران الإمارات

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع مؤسسة فرنسية لرعاية قميص الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وأفاد سان جيرمان في بيان "مجموعة Accor وبرنامجها الولاء الجديد لأسلوب الحياة (ALL) ستصبح الشريك الرئيسي والراعي الرسمي لقميص الفريق الباريسي ابتداءً من موسم 2019-2020".

وبذلك سيكتب للعلاقة بين باريس سان جيرمان وشركة طيران الإمارات كلمة النهاية في ختام الموسم الجاري، 2018-2019.

مجموعة @Accor وبرنامجها الولاء الجديد لأسلوب الحياة (ALL) ستصبح الشريك الرئيسي والراعي الرسمي لقميص @PSG_arab ابتداءً من موسم 2019-2020. pic.twitter.com/EQNEIk86fk — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 21, 2019

سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

كما اقترب من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على منافسه مانشستر يونايتد في إنجلترا بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ16.