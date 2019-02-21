باريس سان جيرمان ينهي تعاونه مع طيران الإمارات

الخميس، 21 فبراير 2019 - 13:23

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع مؤسسة فرنسية لرعاية قميص الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وأفاد سان جيرمان في بيان "مجموعة Accor وبرنامجها الولاء الجديد لأسلوب الحياة (ALL) ستصبح الشريك الرئيسي والراعي الرسمي لقميص الفريق الباريسي ابتداءً من موسم 2019-2020".

وبذلك سيكتب للعلاقة بين باريس سان جيرمان وشركة طيران الإمارات كلمة النهاية في ختام الموسم الجاري، 2018-2019.

أخبار متعلقة

بطريقة أكثر سخرية.. رئيس ليفربول يرد على تهكم بايرن تليجراف: عقد سالا مع كارديف غير صحيح جودين وستيرلينج وتياجو ودونيير يتنافسون على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال مهاجم يوفنتوس: يمكننا قلب النتيجة على أتليتكو في الإياب

سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

كما اقترب من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على منافسه مانشستر يونايتد في إنجلترا بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ16.

باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

فان دايك: أريد أن أصبح أسطورة لليفربول 3 دقيقة | أوروبا
واقعة غريبة في الدوري المصري.. الحكم ينهي لقاء بتروجت والإنتاج ثم يعيد اللاعبين ويستكمل اللعب لدقيقة 4 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يعطل الإنتاج الحربي ويخرج من مراكز الهبوط بهدف زولا 23 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: الحديث عن عدم المشاركة في بطولات إفريقيا "ليس منطقيا" 29 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يتحدث عن ضغط أمرين قبل مواجهة مانشستر يونايتد 47 دقيقة | المحترفون
ولفرهامبتون يكشف لـ في الجول حقيقة رغبتهم لضم رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك