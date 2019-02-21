بطريقة أكثر سخرية.. رئيس ليفربول يرد على تهكم بايرن

رد بيتر مور رئيس مجلس إدارة نادي ليفربول على سخرية بايرن ميونيخ من لاعبيه في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

الأمر بدأ أثناء المباراة حين كتب الحساب الرسمي لبايرن على تويتر متهكما "عمل جيد من شركة EA sports بإصلاح هذه الركلات الخلفية المزدوجة" وذلك بعد أكثر من محاولة فاشلة من لاعبي ليفربول خاصة ساديو ماني ونابي كيتا.

Good job EA fixed those overhead kicks 👌#UCL #LFCFCB 0-0 — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 19, 2019

ورد رئيس ليفربول على التغريدة بقوله "الآن تحتاج شركة EA sports فقط إلى إصلاح زر التسديد على المرمى لمباراة الإياب.. اتروكها لي.. أنا أعرف الناس في مدينة فانكوفر الكندية".

Now @ EA just need to fix that “actual shot on goal” button combo for the second leg. Leave it to me...I know people in Vancouver. — Peter Moore (@PeterMooreLFC) February 20, 2019

وذلك تهكما على عدم تسديد بايرن لأي كرة على مرمى ليفربول طوال لقاء الذهاب، وهو أمر يحدث لأول مرة في دور إقصائي منذ مباراة برشلونة عام 2015.

شركة EA sports هي أحد أكبر شركات صناعة وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية وتأسست في فانكوفر عام 1991.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريق الثاني الذي لا يستقبل أي أهداف على ملعب أنفيلد هذا الموسم بعد مانشستر سيتي.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.