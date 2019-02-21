بطريقة أكثر سخرية.. رئيس ليفربول يرد على تهكم بايرن

الخميس، 21 فبراير 2019 - 12:56

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول

رد بيتر مور رئيس مجلس إدارة نادي ليفربول على سخرية بايرن ميونيخ من لاعبيه في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

الأمر بدأ أثناء المباراة حين كتب الحساب الرسمي لبايرن على تويتر متهكما "عمل جيد من شركة EA sports بإصلاح هذه الركلات الخلفية المزدوجة" وذلك بعد أكثر من محاولة فاشلة من لاعبي ليفربول خاصة ساديو ماني ونابي كيتا.

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ورد رئيس ليفربول على التغريدة بقوله "الآن تحتاج شركة EA sports فقط إلى إصلاح زر التسديد على المرمى لمباراة الإياب.. اتروكها لي.. أنا أعرف الناس في مدينة فانكوفر الكندية".

وذلك تهكما على عدم تسديد بايرن لأي كرة على مرمى ليفربول طوال لقاء الذهاب، وهو أمر يحدث لأول مرة في دور إقصائي منذ مباراة برشلونة عام 2015.

شركة EA sports هي أحد أكبر شركات صناعة وتطوير ألعاب الفيديو الرياضية وتأسست في فانكوفر عام 1991.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريق الثاني الذي لا يستقبل أي أهداف على ملعب أنفيلد هذا الموسم بعد مانشستر سيتي.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ليفربول بايرن ميونيخ

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