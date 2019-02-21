جودين وستيرلينج وتياجو ودونيير يتنافسون على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال

طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عبر موقعه استفتاء لاختيار أفضل لاعب في الجولة المنقضية من مباريات دوري أبطال أوروبا وكذلك الهدف الأجمل.

ويتنافس دييجو جودين قائد أتليتكو مدريد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي وجيسون دونيير مدافع ليون وتياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ على جائزة اللاعب الأفضل.

جودين تألق وسجل في انتصار مهم بهدفين دون رد على ضيفه يوفنتوس بينما أحرز ستيرلينج هدفا متأخرا انتزع به الانتصار بنتيجة 3-2 من ملعب شالكه.

ولعب دونيير دورا هاما في صمود ليون أمام ضيفه برشلونة لينتهي اللقاء بدون أهداف وكذلك ألكانتارا الذي حقق نفس النتيجة أمام مضيفه ليفربول.

وأقيمت مباريات الذهاب للدور ربع النهائي بالبطولة في 12 و13 و19 و20 فبراير.

أما الهدف الأجمل فيتنافس عليه سون هيونج مين نجم توتنام وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ونيكولو زانيولو اللاعب الشاب في روما وليروي ساني المتألق مع سيتي.

أحرز سون هدفا رائعا في شباك بروسيا دورتموند بعد تمريرة عرضية بينما سجل بنزيمة بتسديدة خلفية مزدوجة وصوب زانيولو الكرة بإتقان ليهز شباك بورتو وقذيفة ساني من ركلة حرة لم يقدر حارس شالكه على التصدي لها.

صوت لاختيار أفضل لاعب

صوت لاختيار أجمل هدف