مدافع ليفربول: فابينيو لم يكن بحاجة للمساعدة في مركز قلب الدفاع

الخميس، 21 فبراير 2019 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن زميله لاعب الوسط فابينيو لم يحتاج للمساعدة من أجل اللعب في مركز قلب الدفاع بمباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وشارك فابينيو كمدافع في ظل الأزمة الدفاعية التي عانى منها ليفربول بإيقاف فيرجيل فان دايك وإصابة ديان لوفرين في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فابينيو لاعب رائع. الشيء الجيد بالنسبة لنا هو أننا لم نلعب أي مباراة منذ 10 أيام، لذا فقد تعاونت أنا وفابينيو معًا في التدريب وحاولنا الحصول على شراكة وتفاهم سويًا في مركزه الجديد".

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وأضاف "بالطبع ليس هذا مركزه المفضل ولكنني اعتقدت أنه قام بعمل رائع لنا، لقد قام بتدخلات حاسمة داخل منطقة الجزاء".

وواصل "سيعود فان دايك في اللقاء القادم لكن فابينيو قام بعمله على أكمل وجه. كلنا حاولنا مساعدته، لكنه لم يكن بحاجة إلى ذلك".

من جهته، أشاد يورجن كلوب بأداء جوردن هندرسون في لقاء بايرن بعدما قدم قائد الفريق مستوى رائع في قيادة فريقه إلى أولى مباريات دور ال16، وكان أكثر اللاعبين تمريرًا (72 تمريرة) وأكثر اللاعبين تمريرًا في نصف ملعب الخصم (41 تمريرة)، واستعاد الكرة (8 مرات) واستخلصها (أربعة مرات).

ولم يتمكن هندرسون وزملائه من التسجيل في مرمى البايرن لكن نظافة الشباك تعني أن الريدز يمكنه الاستفادة من قاعدة الأهداف خارج أرضه في مباراة الإياب في ميونيخ.

وعند سؤاله عن الأداء الفردي لقائد فريقه وفابينيو، الذي شارك في مركز قلب الدفاع، قال كلوب: "أن نخرج بشباك نظيفة بدون مدافعنا الأساسي، ربما لم يكن يتوقع الكثير من الناس ذلك. كان ذلك جيدا للغاية. كان الدفاع بشكل عام جيدًا. وبالطبع، قام هندرسون بعمل رائع هناك، وكان لا يصدق كم عدد الكرات التي فاز. قدم مباراة رائعة، لكن هذا ما نتوقعه أيضًا".

ليفربول فابينيو بايرن ميونيخ

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