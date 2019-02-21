أليجري: تهنا في الشوط الثاني.. ورونالدو كان جيدا

اعترف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه انخفض مستواه في الشوط الثاني مما كلفه الخسارة أمام مضيفه أتليتكو مدريد يوم الأربعاء بنتيجة 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري بعد المباراة:"أضعنا الشوط الثاني بأكمله كفريق. هذه المباراة سنستفيد بها للاستعداد للقاء الإياب".

وأشاد أليجري بكريستيانو رونالدو نجم الفريق والذي يعتبر حامل لواء بطل إيطاليا في دوري الأبطال نظرا لتتويجه 5 مرات سابقة بالبطولة.

وأضاف مدرب ميلان السابق "رونالدو لعب لقاء جيدا. لديه ثقة بالنفس في مثل هذه المباريات. لم يكن سيئا على الإطلاق".

وكانت المباراة متكافئة في نصفها الأول لكن فريق روخيبلانكوس صنع الفارق في الشوط الثاني مستغلا إتقانه للكرات الثابتة ليسجل هدفين في شباك الحارس فويشيتش تشيزني.

ويستضيف يوفنتوس لقاء الإياب في 12 مارس.