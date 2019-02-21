كوفاتش يعترف: تعمدنا إهدار الوقت أمام ليفربول.. كلنا يعلم الخدعة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 09:22

كتب : FilGoal

كوفاتش

لم ينكر نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ إهدار فريقه للوقت لتمر المباراة بسلام إلى التعادل بدون أهداف أمام مضيفه ليفربول يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الكرواتي بعد المباراة في حوار مع قناة سكاي:"كلنا يعلم الخدعة، تقترب من صافرة النهاية وتحاول إهدار الوقت نوعا ما".

وواصل "خابي (مارتينيز) قدم أداء طيبا، مما يعني أنه لم يكن ليصاب بشد عضلي. كل هذا بمثابة تمثيل".

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وأتم كوفاتش "علينا تهدئة المباراة. قاموا بهذا جيدا، لديهم الخبرة اللازمة لذلك".

وحقق الفريق البافاري نتيجة مقبولة في ملعب أنفيلد رود والآن عليه استغلال الفرصة حين يستضيف الإياب في 13 مارس.

وزعم لاعبو بايرن بين الحين والآخر تعرضهم لإصابة لإيقاف المباراة وسط ضغط قوي من ليفربول الذي فشل في ترجمة سيطرته إلى فوز.

ليفربول بايرن ميونيخ كوفاتش دوري أبطال أوروبا

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