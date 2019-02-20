بالفيديو – موراتا يكره الـVAR.. الإسباني يسجل في يوفنتوس والهدف يلغى

سجل ألفارو موراتا هدف أتليتكو مدريد الأول في يوفنتوس، لكن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر وألغت الهدف.

شارك ألفارو موراتا بديلا مع أتليتكو مدريد بدلا من دييجو كوستا في الدقيقة الـ57، وبعد مشاركته بقليل نجح في إضافة هدف قبل أن يتم إلغاءه.

وأرسل فيليبي لويز عرضية في الدقيقة الـ70، قابلها موراتا برأسية في مرمى تشيزني.

واحتسب حكم اللقاء الهدف، لكن تقنية الفيديو أثبتت دفة من موراتا في ظهر جورجيو كيلليني، ليلغى الهدف.

ويعد هذا الهدف هو الثاني الذي يلغى لموراتا هذا الموسم بعد هدفه في مرمى ريال مدريد فريقه القديم أيضا.