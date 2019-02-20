يرى أحمد قناوي مدرب عام نادي الإسماعيلي، أن فريقه يملك البدائل الجاهزة لتعويض غياب باهر المحمدي.

ويغيب باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي عن لقاء شباب قسنطينة الجزائري بسبب الإيقاف.

وقال قناوي في تصريحات لـFilGoal.com: "المحمدي أصبح أحد ركائز الفريق الأساسية، إلا أننا كفريق نملك أكثر من بديل لتدعيم مركزه بالفريق".

وأضاف "لدينا الغاني ريتشارد بافور أو عودة محمود متولي من نصف الملعب للعب في هذا المكان الذي يجيده، بجانب اللاعب الثالث وهو محمد هاشم".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة شباب قسنطينة الجزائري يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.