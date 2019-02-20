انتهت #ليلة_الأبطال - أتليتكو (2) يوفنتوس (0).. شالكه (2) سيتي (3)

صدامات دوري أبطال أوروبا عادت من جديد، يوفنتوس في صدام قوي مع أتليتكو مدريد، ومانشستر سيتي ضيفا على شالكه الألماني.

اليوم الأربعاء نستكمل مباريات ذهاب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراتين فتابعونا.

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- أتليتكو مدريد ويوفنتوس (للتعرف على التشكيل والمتابعة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــا)

انتهت

ق83: جودييين يسجل الثاني للفريق الإسباني، من تسديدة داخل منطقة الجزاء

ق78: خيمينيز يسجل هدف التقدم من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ق70: ألبارو مورااااتا يتقدم للروخيبلانكوس من رأسية.. تقنية الفيديو تلغيها بعد دفاع موراتا لجورجيو كيلليني قبل تسجيل الهدف.

ق53: تشيزني يتصدى والعارضة تقف معه، بعد تسديدة رائعة من جريزمان.

ق50: ديجو كوستااا يهدر فرصة خيرة للغاية بعد الانفراد بالحارس ولكنه سدد خارج المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: توماس بارتي يحصل على بطاقة صفراء ويغيب عن مباراة العودة.

ق29: تسديدة قوية من جريزمان والحارس تشيزني يتصدى.

ق9: تسديدة صاروخية من رونالدو والحارس أوبلاس يتصدى.

انطلاق اللقاء

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- شالكه ومانشستر سيتي (للتعرف على التشكيل والمتابعة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــا)

انتهت

ق90: سترلينج ينتفض ويسجل الثالث للسماوي.

ق86: ليروي ساااااني يتعادل للسماوي

ق74: ركلة حرة من دي بروين تصطدم بالحائط وتمر بجوار القائم.

ق68: طرد أوتاميندي مدافع سيتي بعد تدخل قوي على لاعب شالكه وحصوله على الإنذار الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: ركلة جزاء أخرى لشالكه عن طريق تقنية الفيديو، وبنطالب يسجل الثاني مجددا.

ق38: نبيل بنطالب يتعاااادل للفريق الألماني من ركلة جزاء

ق36: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لشالكه بعد لمس الكرة ليد أوتاميندي.

ق19: أجويرو يتقدم للسماوي مستغلا خطأ الحارس الفادح في تشتيت الكرة بعدما قطعها سيلفا ليمررها للأرجنتيني.

ق7: جملة رائعة من لاعبي مانشستر سيتي تنتهي بعرضية من بيرناندو ورأسية من أجويرو والحارس ينقذها بصعوبة.

انطلاق اللقاء