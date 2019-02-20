صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

احتل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول أغلفة الصحف الإنجليزية بعد تعادل ليفربول السلبي مع بايرن ميوينخ في دوري أبطال أوروبا.

صلاح صام عن التهديف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد ليلة الثلاثاء.

الثنائي الإفريقي أهدر أكثر من فرصة لهز شباك بايرن التي صمدت أمام هجوم الريدز الكاسح.

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا في عقب المباراة النارية..

تيليجراف: فرصة ضائعة

ليفربول يهيمن وبايرن يقف صامدا

أي سبورت: ماني وصلاح أهدرا كل الفرص

ديلي ستار: آمال كلوب الأوروبية متكافئة

تايمز: ماني يضرب فرص ليفربول الكبيرة

ميرور: ليفربول فشل في اصطياد بايرن

إندبيندينت: ليفربول سلبي نادر

جارديان: ليلة عصيبة

ليفربول خلق الفرص ولم ينجح في التسجيل

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.