صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 17:15

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

احتل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول أغلفة الصحف الإنجليزية بعد تعادل ليفربول السلبي مع بايرن ميوينخ في دوري أبطال أوروبا.

صلاح صام عن التهديف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد ليلة الثلاثاء.

الثنائي الإفريقي أهدر أكثر من فرصة لهز شباك بايرن التي صمدت أمام هجوم الريدز الكاسح.

أخبار متعلقة

أزمة ليفربول الدفاعية تستمر أمام يونايتد تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية مدافع ليفربول: لم نقدم أفضل ما لدينا أمام بايرن.. ولكن كلوب: علينا التعافي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا في عقب المباراة النارية..

تيليجراف: فرصة ضائعة

ليفربول يهيمن وبايرن يقف صامدا

أي سبورت: ماني وصلاح أهدرا كل الفرص

ديلي ستار: آمال كلوب الأوروبية متكافئة

تايمز: ماني يضرب فرص ليفربول الكبيرة

ميرور: ليفربول فشل في اصطياد بايرن

إندبيندينت: ليفربول سلبي نادر

جارديان: ليلة عصيبة

ليفربول خلق الفرص ولم ينجح في التسجيل

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الطلائع: فخور باللاعبين "عدنا بثنائية رائعة أمام الزمالك" ساعة | الدوري المصري
جعفر للزمالك: انتبه تنتظرك مواجهات صعبة ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 21 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – لقاء محلي.. والدوري الأوروبي ساعة | الدوري المصري
رحيل: لا يوجد مستحيل.. قادرون على إقصاء الهلال السعودي 2 ساعة |
خيمينز: يجب أن نسجل في تورينو لنحسم التأهل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ساني بعد انتفاضة شالكه: لا نستسلم أبدا.. وسترلينج: لا يمكننا الفوز 3-0 في كل مباراة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك