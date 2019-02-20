ثنائية أحمد علي تنتصر للمقاولون على سموحة وينفرد بالمركز الرابع

عاد المقاولون العرب من التأخر، وحول خسارته إلى فوز على سموحة رفعه للمركز الرابع.

فاز المقاولون العرب على سموحة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

تقدم نادي سموحة مبكرا في الدقيقة العاشرة. كرة طولية بين المدافعين، انطلق بها حسام حسن وأودعها المرمى ليتقدم الفريق السكندري.

ثورة أحمد علي

انتفض أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، فسجل هدفين جعلاه هدافا للدوري، وهدافا تاريخيا للمقاولون العرب.

أرسل لويس إدوارد كرة عرضية في الدقيقة الـ14، قابلها أحمد علي برأسية رائعة في المرمى.

وأضاف أحمد علي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ17. مرور رائع من لويس إدواردو من جهة اليمين ثم دخول إلى حدود منطقة جزاء سموحة ثم أرسل عرضية متقنة انقض عليها أحمد علي وصوب كرة سكنت يمين محمد أبو جبل حارس سموحة.

وكاد سموحة يتعادل في الدقيقة الـ37 بتصويبة من أحمد مصطفى، لكنها مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

أجرى عادل عبد الرحمن مدرب سموحة أولى تبديلاته في الدقيقة الـ57 بدخول باسم مرسي بدلا من عمرو بركات.

ورد عماد النحاس بدخول أحمد الشيمي بدلا من محمد مجلي في الدقيقة الـ66.

وكاد أبو جبل كاد أن يكلف سموحة هدف ثالث في الدقيقة الـ70 بسبب خروج خاطئ بعد عرضية من أحمد الشيمي مرت من أمام رأس محمد طلعت.

ودفع النحاس بسيف الدين الجزيري بدلا من لويس إدوارد في الدقيقة الـ72، وفي المقابل شارك شريف رضا بدلا من حسام حسن في صفوف سموحة بالدقيقة الـ74.

وسدد محمود سيد تصويبة رائعة في الدقيقة الـ85 لصالح سموحة، لكن محمود أبو السعود تألق وحولها إلى ركنية.

وكانت الفرصة الأخطر لسموحة في الدقيقة الـ93. كرة ثابتة نفذها باسم مرسي ببراعة، لكنها ارتطمت بالقائم وارتدت إلى السيد فريد الذي تابعها لكن اصطدمت في أبو السعود، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

فوز المقاولون العرب رفع رصيدهم للنقطة الـ34 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الـ25 في المركز الـ12.