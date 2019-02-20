تشكيل طلائع الجيش – أحمد جعفر يقود الهجوم ضد الزمالك

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 16:42

كتب : أحمد شوقي

أحمد جعفر يحتفل بهدف مع الزمالك في شباك المصري

أعلن لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه الذي يواجه الزمالك في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويقود أحمد جعفر هجوم طلائع الجيش، بمعاونة إسلام جمال وكريم طارق وأحمد سمير، في وقت يشغل فيه أحمد سامي وخالد سطوحي قيادة الدفاع.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: إسلام سري – أحمد سامي – خالد سطوحي – عاصم صلاح

الوسط: ريتشارد بورو – محمد رزق – أحمد سمير – كريم طارق – إسلام جمال

الهجوم: أحمد جعفر

دكة البدلاء: محمد شعبان – محمد عادل جمعة – فرانك انجونجا – يوسف محمد – تالا فاي – شيسوم شيكاتارا – مصطفى الزيناري.

طلائع الجيش الزمالك في الدوري

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