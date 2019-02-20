دي ماريا يحكي قصة شجار مع فان جال أنهى أيامه في مانشستر يونايتد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 16:05

كتب : محرر في الجول

دي ماريا و فان جال في مانشستر يونايتد

حكى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان المتألق أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد بعد موسم واحد قضاه بصحبة الشياطين الحمر.

أنخل دي ماريا

النادي : باريس سان جيرمان

مانشستر يونايتد

ولم تستمر رحلة دي ماريا في يونايتد أكثر من موسم بعدما انضم من صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.

وقال دي ماريا في تصريحات للتليفزيون الفرنسي نقلتها صحيفة "ذا صن": "كانت الأمور جيدة مع فان جال في أول شهرين لي مع مانشستر يونايتد".

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وتابع "بعد أول شجار بيننا لم تعد الأمور كما كانت، ولم تصبح العلاقة بيننا جيدة".

وأوضح "فان جال كان دائما يتحدث عن الأمور التي لا تعجبه ويتحدث بطريقة سلبية وهذا أعاقني، وكان سبب الشجار بيننا".

ثم أضاف "قررت الشجار معه في أحد الأيام وقلت له إنني لا أريد أن أرى هذه الأمور مرة أخرى، وسألته لماذا لا يتحدث عن الأشياء الجيدة التي أقوم بها".

ولم يشارك الجناح الأرجنتيني سوى في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي قبل الرحيل إلى سان جيرمان في 2015.

وتعرض صاحب الـ31 عاما لصافرات استهجان من جماهير يونايتد خلال تألقه في فوز سان جيرمان 2-0 على أصحاب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

دي ماريا مانشستر يونايتد سان جيرمان

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