أزمة ليفربول الدفاعية تستمر أمام يونايتد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

ستتواصل الأزمة الدفاعية التي يمر بها ليفربول مؤخرا في مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي، بتأكد غياب ديان لوفرين عن اللقاء.

وتحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن غياب ديان لوفرين المتوقع أن يستمر حتى مباراة الفريق القادمة أمام مانشستر يونايتد في الدوري، وسوف يتم الاستعانة بـ فابينيو في مركز قلب الدفاع.

وأوضح كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم يكن هناك شك أو مراوغة بشأن لوفرين قبل ملاقاة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال".

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وواصل "لم يكن يملك أي فرصة للمشاركة في مباراة بايرن، ولا حتى فرصة للمشاركة في المباراة القادمة ضد يونايتد. تعافيه سوف يستغرق وقتًا".

يونايتد يدخل مواجهة ليفربول بعد سلسلة مميزة في الدوري الإنجليزي جعلته يقفز للمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بينما يتصدر الريدز الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

وأتم المدرب الألماني "كان من الواضح أن فابينيو وجويل ماتيب سوف يشاركا أمام بايرن، لذا تدربا على المشاركة في هذا المركز".

عاني ليفربول من إيقاف فيرجيل فان دايك في لقاء بايرن لكنه جاهز للمشاركة ضد يونايتد.

يونايتد فاز في 8 لقاءات ولم يخسر في آخر 9 مباريات خاضها بالبطولة.

ولم يسقط يونايتد في الدوري منذ خسارته أمام ليفربول في ملعب أنفيلد في 16 ديسمبر الماضي.

رغبة ليفربول في استعادة مجد غائب منذ موسم 1989-1990 تصطدم بيونايتد المنطلق بسرعة الصاروخ مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.

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