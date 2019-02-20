كشف محمد زين لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي والشقيق الأصغر لعلي زين لاعب منتخب مصر عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ونجاته من الموت على يد بعض الخارجين عن القانون.

وقال محمد زين لـ FilGoal.com عن الحادثة التي تعرض لها: "كنت في منطقة العمرانية انتظر أحد أصدقائي داخل سيارتي قبل أن أتفاجأ بحوالي 15 شخصا يتقدمون نحوي".

وتابع "أتوا إليّ بغرض الاستيلاء على السيارة ومطالبتي بكل متعلقاتي، ورفضت وقاومتهم لأتعرض للاعتداء بالأسلحة البيضاء".

وأضاف زين "تعرضت لضرب مبرح بعد رفضي الانصياع لهم، مما تسبب في ترعضي للإغماء نتيجة ذلك".

وكان علي زين قد كشف عبر حسابه الشخصي أن شقيقه تعرض للاعتداء وتمنى له السلامة.

وأتم زين حديثه "بعد دقائق عصيبة، تدخل المارة وتحريري قبل تعرضي للموت، وتم إصابتي بتورم شديد في العين وكسر بالأنف وتهتك بالأسنان إلى جانب قطع في أوتار ووريد أصابع اليد اليسرى".

ووجه اللاعب شكره للجهاز الفني وزملائه في فريق شباب الأهلي على مساندتهم والتواصل معه مشيرا إلى إنه سوف يخضع لفترة علاج مكثفة قبل العودة إلى اللعب من جديد.