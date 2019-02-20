تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 14:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول أفضل مبارياته في موسم 2018-2019 أمام بايرن ميونيخ وجاء تقييمه بالدرجات قليلا من قبل الصحف الإنجليزية.

صلاح صام عن التهديف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد ليلة الثلاثاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بايرن حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول في المباراة كان جوردن هندرسون بـ7.5 درجات.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.

محمد صلاح ليفربول بايرن ميونيخ

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