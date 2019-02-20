كلوب: علينا التعافي قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 14:18

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة الاختبار المقبل لفريقه ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، رغم فارق النقاط بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ليفربول ظل بلا مباريات لمدة 10 أيام قبل أن يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء، ثم يستعد لمواجهة يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الآن علينا أن نتعافى ثم يتعين علينا الاستعداد لمانشستر يونايتد، ومن الواضح أنهم في حالة جيدة، وهو ما رأيناه أمام تشيلسي".

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يونايتد انتصر على تشيلسي يوم الاثنين في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين دون رد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد سلسلة مميزة في الدوري الإنجليزي جعلته يقفز للمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

وأضاف المدرب الألماني "لا أفكر في الأمر الآن، لكنني أعلم أنه أمر قادم والآن نبدأ في الإعداد لتلك المباراة".

وأوضح "إنها مواجهة صعبة أخرى، وهي طبيعة كرة القدم في أحد الأندية الكبرى حيث، لعبنا مع بايرن ومن ثم مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع، وهذا أمر رائع بالفعل، ولكنه لن يكون سهلاً بالطبع".

يونايتد فاز في 8 لقاءات ولم يخسر في آخر 9 مباريات خاضها بالبطولة.

ولم يسقط يونايتد في الدوري منذ خسارته أمام ليفربول في ملعب أنفيلد في 16 ديسمبر الماضي.

رغبة ليفربول في استعادة مجد غائب منذ موسم 1989-1990 تصطدم بيونايتد المنطلق بسرعة الصاروخ مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.

ليفربول مانشستر يونايتد يورجن كلوب

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