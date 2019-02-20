صور مسربة لقمصان برشلونة وأرسنال ويوفنتوس الجديدة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 11:29

كتب : FilGoal

برشلونة

زعمت صحيفة صن الإنجليزية حصولها على صور حصرية للقمصان التي من المفترض طرحها قريبا في السوق والتي سترتديها أكبر فرق أوروبا في الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة صورا تزعم أنها الجديدة لأندية برشلونة وأرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وتعتبر مبيعات القمصان من أهم مصادر الدخل في الأندية الكبيرة على مستوى العالم لذلك تحرص على تجديدها كل موسم.

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في قميص يوفنتوس، سيطغى اللون البرتقالي على سروال الطقم الاحتياطي بينما الطقم الأساسي سينقسم نصفين بين اللونين الأبيض والأسود.

أما قميص برشلونة فسيشبه إلى حد كبير قميص منتخب كرواتيا وصيف العالم.

A leaked Barcelona home kit for the next season reveals a radical chequered square design - a bit like Croatia

Barcelona's away kit for next season is yellow with a blue and red sash, an inspiration from a famous kit of the 1970s

A leaked Arsenal home kit shows the red and white kit with graphic detailing and blue trim

Adidas, who will pay Arsenal Â£300m over five years from the summer, will also reveal a throwback fashion top

A leaked Arsenal kit for next season - teams will be going for a more retro look with their kits next year

One leaked Chelsea shirt shows a classic V-neck collar with white and red trim

A white away kit has been mooted, featuring a graphic on the chest that looks like body armour

Juventus fans will be split if the club decide to ditch their famous stripes in favour of a half-and-half look

Juventus' new away kit will be a white shirt with grey trim and bright red shorts

The third kit will be dark blue with a lighter shade on the trim

This shirt was wrongly attributed as next season's home kit - it's actually a leisure item from the Icons range

Paris United have created a PSG concept kit from their sources (the main sponsor is still to be determined)

برشلونة يوفنتوس أرسنال باريس سان جيرمان

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