صور مسربة لقمصان برشلونة وأرسنال ويوفنتوس الجديدة
الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 11:29
كتب : FilGoal
زعمت صحيفة صن الإنجليزية حصولها على صور حصرية للقمصان التي من المفترض طرحها قريبا في السوق والتي سترتديها أكبر فرق أوروبا في الموسم المقبل.
ونشرت الصحيفة صورا تزعم أنها الجديدة لأندية برشلونة وأرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
وتعتبر مبيعات القمصان من أهم مصادر الدخل في الأندية الكبيرة على مستوى العالم لذلك تحرص على تجديدها كل موسم.
في قميص يوفنتوس، سيطغى اللون البرتقالي على سروال الطقم الاحتياطي بينما الطقم الأساسي سينقسم نصفين بين اللونين الأبيض والأسود.
أما قميص برشلونة فسيشبه إلى حد كبير قميص منتخب كرواتيا وصيف العالم.