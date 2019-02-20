صور مسربة لقمصان برشلونة وأرسنال ويوفنتوس الجديدة

زعمت صحيفة صن الإنجليزية حصولها على صور حصرية للقمصان التي من المفترض طرحها قريبا في السوق والتي سترتديها أكبر فرق أوروبا في الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة صورا تزعم أنها الجديدة لأندية برشلونة وأرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وتعتبر مبيعات القمصان من أهم مصادر الدخل في الأندية الكبيرة على مستوى العالم لذلك تحرص على تجديدها كل موسم.

في قميص يوفنتوس، سيطغى اللون البرتقالي على سروال الطقم الاحتياطي بينما الطقم الأساسي سينقسم نصفين بين اللونين الأبيض والأسود.

أما قميص برشلونة فسيشبه إلى حد كبير قميص منتخب كرواتيا وصيف العالم.