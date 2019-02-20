نوير: تعاملنا مع مهاجمي ليفربول بنجاح.. والتعادل السلبي ليس سيئا

يعتقد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أن المباراة الجيدة التي قدمها الفريق أمام هجوم ليفربول الناري تسبب في الخروج بنتيجة التعادل من ملعب أنفيلد الصعب.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا، فليفربول لديهم مهاجمين أصحاب سرعات عالية".

وأضاف "لقد قدمنا مباراة جيدة، وكنا نرغب في الخروج بنتيجة إيجابية. التعادل السلبي ليس سيئا، نظرًا لأننا لم نقم بالكثير من الهجمات".

وأتم قائد بايرن "أنا راض عن النتيجة، وأتمنى أن نستطيع التأهل في مباراة الإياب".

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.