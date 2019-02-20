رضا شحاتة يرد على تكهنات التفويت للأهلي: الأحمر نفسه لن يقبل ذلك

رفض رضا شحاتة مدرب فريق الجونة مزاعم شبهات التفويت للأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري رفضا قاطعا.

ويلتقي الأهلي ضد الجونة يوم الأحد المقبل، وكان الجونة قد حقق مباراة قوية وتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج كلام في الجون "من المستحيل أن يحدث تفويت للأهلي بسبب انتماء معظم مسؤولي النادي أو الجهاز الفني واللاعبين للقلعة الحمراء".

وتابع "بالفعل نحن أبناء الأهلي ولكننا تعلمنا فيه الأمانة والشرف والقتال على الفوز والانتماء للمكان الذي نعمل به".

وشدد شحاتة "لذلك لن نفرط أبدا في نقاط المباراة وسنلعب من أجل تحقيق الفوز على الأهلي".

وأتم شحاتة تصريحاته "التفويت يرفضه الأهلي نفسه ولن يقبل به فهو يبحث دائما عن الانتصار الشريف".

ويلعب الأهلي مساء اليوم الأربعاء أمام الداخلية على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.