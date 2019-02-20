مدير بايرن: التعادل مع ليفربول نتيجة جيدة ولكنها ليست الأفضل

أثنى حسن صالح حميديتش مدير بايرن ميونيخ على ما قدمه لاعبيه أمام ليفربول، وشدد على أن فريقه كان من الممكن أنه يحقق الفوز في ملعب أنفيلد.

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وقال حميديتش عن لاعبيه في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قاموا بعمل جيد أمام ليفربول وحافظوا على تركيزهم طوال المباراة".

وأضاف "ربما كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص، ولكننا لم نرتكب أخطاءً فادحة، وأعتقد أن الفريق قدم مباراة رائعة على المستوى الدفاعي".

وأوضح مدير بايرن "الآن علينا التركيز في مباراة العودة. لقد حققنا نتيجة جيدة، ولكنها ليست الأفضل بكل تأكيد".

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.