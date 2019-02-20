رضا شحاتة: وجهنا لبيراميدز الضربة القاضية بعد الهدف الأول.. ونطبق تجربة شيكابالا مع حمدي

أعرب رضا شحاتة مدرب الجونة عن سعادته بتحقيق فوز مهم على فريق بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري.

أحمد حمدي النادي : الجونة الجونة

وتغلب الجونة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وأضاع أصحاب الأرض ركلة جزاء.

وقال شحاتة في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون: "لعبنا منذ بداية المباراة من أجل تحقيق الفوز وكنا نراهن على عامل المفاجأة".

وتابع شحاتة "بعد الهدف الأول تأكدنا أن لدينا إمكانية لتحقيق الفوز وشعرنا بارتباك بيراميدز بسبب الضغط الهجومي للاعبينا".

وأضاف شحاتة "قرر حمادة صدقي بعد الهدف الأول استغلال الفرصة وتوجيه ضربة قاضية لبيراميدز لتسجيل هدف آخر فكانت ركلة الجزاء الضائعة من جدو ثم هدف أحمد ياسر ريان".

وسقط بيراميدز للمرة الثانية في الدوري المصري بعد خوض 23 مباراة، وكانت خسارته الوحيدة قبل المباراة أمام الإسماعيلي.

وعن تألق أحمد حمدي أوضح شحاتة "حمدي لاعب مهاري من الدرجة الأولى ويملك موهبة استثنائية ولذلك لا نربطه أو نقيده بتعليمات معينة".

وأتم "نعطي حمدي حرية ليفعل ما يشاء مثلما كان يحدث في حالات توهج شيكابالا مع الزمالك".

ورفع الجونة رصيده إلى 26 نقطة بعد خوض 22 مباراة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني بعد خوض 23 مباراة.