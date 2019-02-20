مدافع ليفربول: سنذهب لملعب بايرن للتسجيل وخطف التأهل

يؤمن أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن قوة الفريق أمام مرمى بايرن ميونيخ في ملعب أليانتس أرينا أمر أساسي لتحقيق آمال ليفربول في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريق أمام مضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 0-0 في مباراة الذهاب من دور ال16 لدوري أبطال أوروبا في أنفيلد، ما يعني أن الحسم سوف يكون في المباراة الثانية في ألمانيا الشهر المقبل.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا على ملعبنا، بالطبع نحن محبطون. نريد تحقيق الفوز بجميع المباريات التي نلعبها على ملعبنا على وجه الخصوص، لكننا واجهنا فريقًا متمرسًا للغاية. لقد عرفوا كيف يحبطوننا، كما عرفوا كيفية إحباط المشجعين وفعلوا ذلك بشكل جيد".

وأضاف "كان لدينا فرص للفوز بالمباراة. لو كنا تمكنا من تسجيل أحدهم كان الامر سوف يختلف، لكنني لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يجادل بأن التعادل كان على الأرجح نتيجة عادلة".

وواصل "بالطبع هم أكثر سعادة بشباك نظيفة ولكن نظافة شباكنا على ملعبنا في دوري أبطال أوروبا أمر بالغ الأهمية لأننا نعرف أنه عندما نذهب إلى هناك، إحراز هدف من الممكن أن يمنحنا التأهل، وإذا كنا نستطيع تسجيل هدف واحد ثم يجب عليهم تسجيل هدفين على الأقل. إذا كنا نستطيع أن نكون أكثر حسمًا، فإننا نعتقد أنه بإمكاننا التسجيل هناك".

وأوضح "نحن نسعى للفوز بأي مباراة خارج وداخل ملعبنا، ومباراة بايرن كانت خيبة أمل لنا. إذا كان هناك تحدٍ جديد، فمن المحتمل أن يكون هناك ضغط أكثر قليلاً عليهم أكثر منا لأن اللقاء القادم سوف يكون على ملعبهم وسيبدأ المشجعون هناك في المطالبة بالأشياء. يمكننا أن نحاول ونلعب بأسلوبنا المعتاد ونحاول خلق الفرص التي نحتاجها ونسجل الأهداف، وإذا حدث ذلك فسوف نستحوذ على زمام الأمور. لكن مازال اللقاء بعيدًا، ويجب ان ننساه مؤقتًا لان لدينا مواجهة مهمة في الدوري".

لعب الشوط الأول من مباراة الثلاثاء بوتيرة سريعة للغاية، بينما كانت الفترة الثانية أكثر اعتدالا إلى حد ما، ويعتقد روبرتسون أن هذا التغيير عائد إلى انخفاض الأخطاء من كلا الجانبين.

وأردف اللاعب: "أعتقد أن الشوط الأول كان مبنياً على الأخطاء، وأعتقد أن كلا الفريقين ارتكبوا الكثير من الأخطاء في خسارة الكرات وكان الأمر يتعلق باستعادة الحيازة. كان هذا هو سبب سرعة وتيرة الشوط الأول، ولهذا السبب ربما كان الشوط الثاني أكثر هدوءًا قليلاً بسبب تدارك الأخطاء".

وأتم "لم يكن هناك الكثير من الفرص في الشوط الأول، ولكن كل فرصة حصلوا عليها وحصلنا عليها جاءت من أخطاء. أعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل مع الكرة دون خلق أي فرص، وكذلك كان هذا هو السبب في احتمال وجود فرص قليلة في الشوط الثاني".

وفشل ليفربول في ترجمة سيطرته على اللقاء إلى انتصار لتنتهي المباراة بدون أهداف في ملعب أنفيلد رود.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب في 13 مارس.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.