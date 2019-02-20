فالفيردي: أتوتر حين يهدر المنافس.. لكن عندما أضيع أتضايق فقط

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 10:42

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

لا يشعر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بالقلق حيال إهدار مهاجمه لويس سواريز للفرص مشيرا إلى أنه يتوتر فقط عندما يتعرض للضغط ويحاول منافسه النيل من مرماه.

وقال فالفيردي ردا على منتقدي سواريز الذي لم يسجل في آخر 5 لقاءات:"سأقلق إن لم يصنع فرصا للتسجيل، وهو المطلوب من المهاجم. دائما تتاح له الفرص وإن لم يحدث ذلك يصنعها بنفسه وهو ما يمثل صداعا للمنافس. في كل الأحوال، تعامل جيدا مع الفرص التي صنعناها".

وتعادل فريق بلاوجرانا بدون أهداف يوم الثلاثاء أمام مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وواصل فالفيردي "كرة القدم ترتبط بالنجاح. إذا أهدر المنافس الفرص أصاب بالتوتر، إذا أهدرنا نحن فقط أتضايق".

وزار مهاجم أوروجواي الشباك لآخر مرة في انتصار برشلونة بنتيجة 6-1 على ضيفه إشبيلية في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وشارك سواريز (32 عاما) في 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل 16 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويستضيف برشلونة فريق ليون في لقاء الإياب في 13 مارس.

برشلونة فالفيردي سواريز

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