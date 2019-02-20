كلوب: لمستنا الأخيرة لم تكن جيدة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 10:20

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه قدم مباراة طيبة أمام ضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لكنه افتقد الدقة أمام المرمى مما حرمه الانتصار على بطل ألمانيا في ذهاب الدور ربع النهائي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"مشكلتنا كانت، جودة المنافس من جهة، ومن جهة أخرى اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة".

وواصل الألماني "أتيحت لنا 10 أو 12 فرصة كان كل شيء فيها معدا، كل شيء كان في الطبق، ثم لعبنا لمسة أخيرة عادية أو أهدرنا الكرة".

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واستمر مدرب بروسيا دورتموند السابق "سبب لنا ذلك مشكلتين، الأولى لم نخلق فرصة، وعلى الجانب الآخر منحناهم الكرة وقاموا بالهجوم المرتد، مما جعل اللقاء أكثر حدة".

وفشل ليفربول في ترجمة سيطرته على اللقاء إلى انتصار لتنتهي المباراة بدون أهداف في ملعب أنفيلد رود.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب في 13 مارس.

ليفربول بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا

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