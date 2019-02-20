لاعب إنتر: نتمنى عودة إيكاردي

يتمنى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان انتهاء الأزمة الخاصة بزميله ماورو إيكاردي لكي يعود الأخير إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال مارتينيز في قناة سكاي سبورت إيطاليا:"اليوم (الثلاثاء) كان يوم ميلاده، قلنا وداعا وباركنا له، كان سعيدا بوجوده معنا".

وواصل "سنواصل دعمه، مستقبله سيتحدد فقط بقراره هو وليس عن طريقنا نحن زملاؤه. بالنسبة لنا هو لاعب مهم. نأمل عودته لنا قريبا".

ونشبت أزمة بين إيكاردي وناديه تم تجريده على إثرها من شارة القيادة واستبعاده من المباريات.

ولم يتحدد بعد مصير اللاعب سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل نهاية الموسم.