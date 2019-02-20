نيمار متأثرا: بكيت يومين بعد تعرضي للإصابة

كشف نيمار نجم باريس سان جيرمان معاناته على الصعيد النفسي بعدما عاودته الإصابة وأجبرته على الابتعاد عن المشاركة في المباريات رفقة ناديه الفرنسي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال نيمار (27 عاما) لقناة جلوبو البرازيلية:"هذه المرة مررت بوقت صعب لأتجاوز الأمر".

وواصل "قضيت يومين أبكي في المنزل. الأمر أصعب".

وأتم لاعب منتخب سيليساو "حين أصبت أول مرة قلت: سأجري جراحة، لابد أن أعالج بأسرع وقت ممكن. لم أكن حزينا".

ويغيب أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ منذ 23 يناير الماضي حين أصيب في مباراة ناديه أمام ستراسبورج في كأس فرنسا.

وتعرض نيمار لإصابة قوية العام الماضي أبعدته عن الشهور الأخيرة من الموسم قبل أن يعود للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم.