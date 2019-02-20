لاعب ليفربول محذرا يونايتد: يعلمون ما ينتظرهم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 09:33

كتب : FilGoal

ماني - ليفربول - مانشستر يونايتد

شدد أندرو روبرتسون لاعب ليفربول على صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، معترفا بقوة الأخير لكن مذكرا إياه بمستوى ناديه في الموسم الحالي.

وقال الظهير الأيسر الاسكتلندي في تصريحات صحفية:"إنها مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد، دائما اللقاء كبير أمامهم. إنهم فريق مختلف يلعبون كرة قدم جيدة، أعتقد علينا الحذر منهم لكنهم يعلمون ما ينتظرهم أمامنا وعليهم الحذر منا أيضا".

وواصل "ستكون مباراة جيدة ونتمنى أن تكون طريقنا لتصدر البطولة. تنظر إلى قائمتهم فتجدها ممتلئة بالنجوم. لقد انضموا للحفل ولديهم فريق رائع. استعادوا بعض المصابين وهو ما يساعد دائما".

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ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد في لقاء يأمل معه استعادة صدارة البطولة التي يحتلها حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.

والمباراة مرتقبة بالنظر إلى مستوى الفريقين. ليفربول يعود إلى صدارة البطولة إذا فاز أو تعادل وفي المقابل يونايتد فاز في 8 لقاءات ولم يخسر في آخر 9 مباريات خاضها بالبطولة.

ولم يسقط يونايتد في الدوري منذ خسارته أمام ليفربول في ملعب أنفيلد رود في 16 ديسمبر الماضي.

رغبة ليفربول في استعادة مجد غائب منذ موسم 1989-1990 تصطدم بيونايتد المنطلق بسرعة الصاروخ مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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