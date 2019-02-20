جوارديولا لا ينكر فوزه بدوري الأبطال بفضل ميسي

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 09:16

كتب : FilGoal

ميسي

لم يتردد جوسيب جوارديولا في الموافقة على الرأي القائل إنه فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة بفضل قائمة مدججة بالنجوم على رأسهم الأيقونة ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وانتقد البعض في مواقع التواصل الاجتماعي المدرب الإسباني قائلين "إنه نجح في التتويج بالبطولة لأنه قاد ميسي وأندريس إنييستا وشابي هيرنانديز".

ولم ينكر جوارديولا في حواره مع الصحفيين قائلا:"أتفق معهم تماما. لا أجادل في ذلك ولو لثانية واحدة لأنني حين كنت هناك قلت مرارا كان لدي لاعبين رائعين".

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وواصل مدرب مانشستر سيتي "في ميونيخ ومانشستر الأمر نفسه لكن في برشلونة كنت شخصا محظوظا، أنا آسف، كنت محظوظا. أتفق معهم".

ولا يزال المدرب العبقري يبحث عن تتويجه الثالث بدوري الأبطال بعدما تزعم القارة العجوز مرتين مع فريق بلاوجرانا في 2009 و2011.

وهيمن جوارديولا على الكرة الألمانية على مدار 3 مواسم عندما درب بايرن ميونيخ لكنه لم يقدر على قيادة النادي للمجد الأوروبي.

ويقضي جوارديولا (48 عاما) موسمه الثالث مع سيتي ويستعد لمواجهة مضيفه شالكه الألماني يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال.

ميسي جوارديولا دوري أبطال أوروبا

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