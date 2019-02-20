أندي كول مشيدا بجنابري: لم أر لاعبا يهزم روبرتسون بهذا الشكل من قبل

أشاد أندرو "أندي" كول نجم مانشستر يونايتد السابق بسيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ الذي قدم مباراة طيبة أمام ليفربول يوم الثلاثاء استطاع فيها مرارا التفوق على الظهير الأيسر أندرو روبرتسون.

وقال لاعب إنجلترا السابق بعد اللقاء الذي انتهى بدون أهداف:"لم يلعب (جنابري) كثيرا في أرسنال، ظلوا يقولون موهبته كبيرة لكن لم يلعب. عاد إلى ألمانيا وتطور".

وواصل عبر قناة بي.إن.سبورتس "لم أر لاعبا يهزم روبرتسون بهذا الشكل من قبل، سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، اليوم مر بليلة صعبة ويعلم ذلك".

وسيطر ليفربول على مجريات لقاء الذهاب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكن لم يستطع هز شباك الحارس العملاق مانويل نوير.

وكان جنابري (23 عاما) أحد نجوم اللقاء وأرهق دفاع ليفربول بسرعته ومهارته في الجانب الأيمن من الملعب.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب في 13 مارس.