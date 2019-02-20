ميدو يتحدث عن "شجاعة تركي آل الشيخ".. ويشدد: الزمالك بطل الدوري

تحدّث أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي، عن تجربته التدريبة مع فريقه، كما أشاد بنادي بيراميدز ومالكه تركي آل الشيخ، وتمنى أن يظفر الزمالك بالقب الدوري المصري.

الوحدة خسر بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل 5 أيام بمواجهة الشباب، وميدو يعتقد أن فريقه لم يكن محظوظا: "من يتابعون المشهد من الخارج، سيعتقدون أن سيناريو المباراة بات سهلا بعد طرد لاعب الشباب منذ الدقيقة 25؛ إلا أن الطرد صعّب علينا المباراة، كنا مسيطرين قبل الطرد، وركلة جزاء الشباب مشكوك في صحتها. هزيمة مؤلمة ولكن يجب تقبلها والتعلّم منها".

المدرب المصري الشاب دخل في مناوشات مع ماريوس ساموديكا مدرب الشباب خلال المباراة، وميدو فسّر هذه المشاحنات خلال حديثه لبرنامج "صدى الملاعب": "هو مدرب كبير ولديه الكثير من الخبرة، ويقدّم موسما مميزا مع الشباب، ولكن أثناء المباراة حزنت بسبب أوامره للاعبيه بإهدار الوقت، نحن في 2019 ومن الصعب إهدار الوقت بهذا الشكل، خصوصا مع فريق كبير مثل الشباب".

واعترف ميدو أن إصابة كابونجو كاسونجو كانت ضربة قوية لفريقه: "بالأرقام والنقاط الوحدة تحسّن عن الدور الأول، ولكن تعرّضنا لمشاكل كبيرة منذ سوق الانتقالات الشتوية، إذ أصيب كاسونجو الذي كنا نعوّل عليه كثيرا ليكون إضافة هجومية، هذا أثّر علينا".

مضيفا: "الوحدة صار فريقا يهابه ويخشاه الجميع ويعملون له 1000 حساب".

الوحدة فقد الثنائي أسامة هوساوي للاعتزال وتيسير الجاسم لقطع إعارته وعودته للأهلي: "أسامة وتيسير لاعبان كبيران صاحبا الكثير من الخبرات داخل وخارج الملعب، ولكن رحيلهما كان خارجا عن إرادتنا. تيسير رحل وأسامة اعتزل، نتمنى لهما التوفيق، ولكن مهمتنا خلق بدائل ومواصلة العمل دونهما".

هل تولي تدريب الوحدة مجازفة؟

ميدو يجيب: "الوحدة نادٍ كبير، المهمة كانت صعبة ولكني أعشق التحدي دائما، حضرنا وعملنا بشكل مميز وأخلصنا وتلقينا المكافأة بعدة نتائج إيجابية، المشوار لا يزال طويلا حتى نهاية الموسم".

وعن تعاقده مع لاعبين جزائري وتونسي في فترة الانتقالات الشتوية: "زيدان ميباركو وعصام جبالي لاعبان مميزان ولديهما خبرات. اللاعب العربي يكون تأقلمه أسرع في منتصف الموسم، بسبب اللغة وعوامل متعلقة بالثقافة".

وشدد على قوة المنافسة في الدوري السعودي: "المنافسة قوية جدا في الدوري السعودي، الحزم هزم الهلال، والباطن فرض التعادل على الهلال حتى الدقيقة 92، وهذا أمر يُحسَب لـ تركي آل الشيخ الذي استطاع رفع القيمة التسويقية للدوري السعودي، المحترفون باتوا إضافة للمسابقة مع وجود مدربين كبار، والدوري السعودي صار أفضل دوري في المنطقة العربية".

رافضا اعتبار أن اللقب قد حُسم لأحد الأطراف: "المنافسة ستظل قائمة بين الهلال والنصر حتى آخر 3 أو 4 أسابيع".

وعن مشاكل كرة القدم في مصر: "لا نستطيع تنفيذ قانون يسري على الجميع في الدوري المصري، الأمور تُسيَر بشكل ودي، نحتاج إلى مزيد من الصرامة، ويجب أن تعود الجماهير، يجب أن يهتموا بجودة الملاعب والتصوير والإخراج، كل ذلك سيقدّم منتجا جيدا يمكن تسويقه والتربح من خلفه".

وتحوّل ميدو لمناقشة تجربة نادي بيراميدز: "بيراميدز تجربة عظيمة، صنعت نقلة كبيرة في الدوري المصري من ناحية القيمة السوقية. المالك تحلّى بالشجاعة وخاض مواجهات وحروب وتخطاها. لو وُجد 3 أو 4 مستثمرين بنفس شجاعة تركي آل الشيخ، فسيكون للدوري باعا مختلفا".

وشدد في توقعه لهوية بطل الدوري المصري هذا الموسم: "الزمالك بطل الدوري بإذن الله، لديه فريق كبير ومدير فني محترم".

واختتم: "أنا أصغر مدرب يتوج بكأس مصر في تاريخ المسابقة، صنعنا جيلا عظيما هو الذي يلعب الآن، جميعهم من تصعيد ميدو".