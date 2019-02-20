البنا حكما لمواجهة الأهلي والداخلية.. سجل جيد للأحمر ومتوازن للضيوف

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام غدا الأربعاء ضمن الجولة 23 من الدوري المصري.

وتم إسناد إدارة لقاء الأهلي والداخلية تحكيميا إلى محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق وجلال أحمد حكما رابعا وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكما خامسا.

ويمتلك الأهلي سجل جيد مع البنا الذي أدار 24 مباراة سابقة للفريق الأحمر فاز فيهم في 17 وتعادل في 5 وخسر مباراتين فقط.

وسجل متوازن لفريق الداخلية الذي سبق وأدار له 13 مباراة سابقة فاز فيها 5 مباريات وتعادل في مثلهم وسقط ثلاث مرات فقط.

وسبق للبنا إدارة مباراة واحدة بين الأهلي والداخلية وكانت في موسم 2015 - 2016 وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وأدار البنا هذا الموسم مباراتين للأهلي فاز فيهما على المصري البورسعيدي وبتروجت بالجولتين الثانية والتاسعة، ومباراة واحدة للداخلية تعادل فيها أمام الإنتاج الحربي بهدفين لكل منهما في الجولة 20.

وسبق للبنا إدارة 13 مباراة هذا الموسم بينهم مباراة بالدوري التونسي و11 في الدوري المصري ومباراة وحيدة بكأس مصر.