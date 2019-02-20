معروف حكما لمواجهة الجيش والزمالك.. سجل رائع للأبيض وسيء للطلائع

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات التي ستقام غدا الأربعاء.

ويدير محمد معروف مباراة طلائع الجيش والزمالك تحكيميا والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على ملعب الجيش بالسويس.

ويمتلك الزمالك سجل رائع مع الحكم محمد معروف إذ خسر في مباراة واحدة فقط من 15 مباراة أدارها للأبيض.

أما طلائع الجيش ففشل في تحقيق الانتصار في الأربع مباريات التي سبق لمعروف إدارتها للفريق.

ويدير معروف مباراته الثالثة للزمالك هذا الموسم بعدما أدار فوز الأبيض على إنبي 4-1 بالجولة الخامسة، والانتصار 2-0 على بتروجت بالجولة 18.

كما يدير مباراته الثالثة لطلائع الجيش، وكان قد خسر أمام إنبي 0-3 في الجولة الثانية والتعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي بالجولة 11.

وأدار معروف 16 مباراة هذا الموسم بينهم 13 في الدوري المصري ومباراة بكل من كأس مصر والدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز في 11 مباراة من أصل 15 أدراهم معروف بينما تعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة كانت أمام إنبي في موسم 2016 - 2017.

أما طلائع الجيش فتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما باللقاءات التي أدارها معروف للفريق.