حجازي يشارك في فوز مثير لوست بروميتش أمام كوينز بارك بدوري القسم الثاني الإنجليزي

شارك أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون في فوز فريقه خارج ملعبه أمام كوينز بارك رينجرز بالمباراة المؤجلة من الجولة 29 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وخاض أحمد حجازي المباراة كاملة واستمر وست بروميتش في المراكز الأربعة الأولى بالدوري.

وفرط وست بروميتش في تقدمه مرتين ليتعادل أصحاب الأرض حتى الدقيقة 94 قبل الهدف القاتل، إذ انتهت المباراة بفوز وست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم جيفيرسون مونتيرو لوست بروميتش في الدقيقة الخامسة قبل أن يعادل لوك فريمان النتيجة في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تقدم وست بروميتش مرة أخرى عن طريق ياكوب ميرفي قبل أن يتعادل كوينز بارك في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وقبل ثواني من نهاية المباراة سجل جاك ليفرمور هدف وست بروميتش القاتل في الدقيقة 94.

وبذلك رفع وست بروميتش رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بعد 33 جولة، بينما كوينز بارك تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز 18.