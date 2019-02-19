مؤتمر #ليلة_الأبطال – سيميوني: كوستا ليس جاهزا للعب 90 دقيقة.. ورحيل رونالدو قرار عظيم

أشاد دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، بقرار كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي.

أتليتكو مدريد يستقبل يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو مساء الأربعاء.

المدرب الأرجنتيني تحدّث إلى الصحفيين بشأن رحيل رونالدو عن ريال مدريد: "لقد اتخذ قرارا عظيما بالتغيير، إنه تحدٍ كبير لأي رياضي، أن ينتقل إلى نادٍ مهم مثل يوفنتوس".

واعترف أن مهاجمه دييجو كوستا ليس جاهزا بعد للتنافس بشكل كامل على الرغم من عودته في مباراة رايو فاييكانو الماضية: "دييجو كوستا ليس جاهزا للعب 90 دقيقة بعد".

كما أجاب عن وضع لاعبه كوكي الغائب منذ فترة وإمكانية لحاقه بالمباراة: "سننتظر حتى الغد لنقيّم إن كان كوكي جاهزا أم لا، تحدثنا معه وهو متحمس للغاية، هناك احتمالية أن يلعب هو أو ليمار".

واختتم رافعا من درجة التنافس: "أنا متحمس للعب دوري أبطال أوروبا أمام خصم قوي للغاية في دور الـ16. أتليتكو مستقر في هذه المنافسة وهذا أمر يشرفنا، ومواصلة التطور سيمكننا من الحفاظ على هذا الاستقرار".

أتليتكو مدريد يخوض مباراته الأولى على الإطلاق في ملعبه واندا متروبوليتانو بأدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.