فيديو - ماني يهدر التقدم لليفربول من فرصة محققة

أهدر ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك بايرن ميونيخ بعد انفراده بمانويل نوير حارس مرمى البافاري.

ففي الدقيقة 32 قام لاعبو ليفربول بهجمة مرتدة وصلت إلى نابي كيتا سددها قوية اصطدمت في زوله مدافع بايرن ميونيخ لتصل إلى ماني المنفرد تماما بنوير.

وسدد ماني الكرة بقدمه اليسرى عند دورانه إلى المرمى لكن مرت بجوار القائم الأيسر لمانويل نوير.

ويستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ على ملعب أنفيلد ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبادل الفريقان الهجمات من أجل تسجيل الهدف الأول، وأنقذ نوير هدفا من الريدز في الدقيقة 12 من محمد صلاح قبل أن ينقذ أليسون هدفا بالنيران الصديقة من جويل ماتيب.