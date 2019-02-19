بالفيديو - أصابع تير شتيجن والعارضة ينقذون برشلونة من هدف مؤكد أمام ليون

أنقذت العارضة الأفقية للمرمى فريق برشلونة من تلقي هدف أول في مواجهة أوليمبيك ليون الفرنسي، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليون صاحب الأرض كان صاحب التهديد الأبرز في المباراة الجارية على ملعب جروباما أرينا، عندما سدد مارتن تيريير قذيفة ارتدت من العارضة في الدقيقة العاشرة بعد أن لمسها تير شتيجن بأطراف أصابعه.

التهديد لم يكن الأول لـ ليون، إذ سبقه زميله ذو الأصول الجزائرية حسام عوار بتسديدة مخادعة في الدقيقة الخامسة، أبعدها تير شتيجن إلى ركلة ركنية.